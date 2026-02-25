Giannis Antetokounmpo dévoile la Nike Giannis Freak 8

Le retour de Giannis Antetokounmpo ne devrait plus tarder. Absent depuis un mois déjà à cause d’une nouvelle blessure au mollet, le « franchise player » des Bucks pourrait marquer le coup à cette occasion en portant pour la première fois en match sa toute nouvelle chaussure signature, la Nike Giannis Freak 8 !

Le « Greek Freak » a pour l’instant dévoilé le modèle lors de ses dernières sorties à l’entraînement, arborant un coloris aux tons rose avec des finitions en noir et doré, pour faire ressortir le « Swoosh » notamment. Celui-ci est par ailleurs disposé à l’endroit, contrairement à la Giannis Freak 7.

Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus sur la composition de la semelle, avec une couche intermédiaire bien plus imposante, et sa date de sortie mondiale, qui pourrait intervenir au cours de l’été. Son prix ne devrait pas bouger : 115 euros.

Sortie fin juillet en France, la Giannis Freak 7 est encore loin d’avoir dit son dernier mot. Un nouveau coloris « Laser Orange » du modèle est d’ailleurs prévu pour la fin de semaine.

(Via SneakerNews)