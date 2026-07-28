Giannis Antetokounmpo raconte en images sa première journée avec le Heat

En attendant les premières images de LeBron James à Philadelphie et de Kawhi Leonard à Toronto, l’arrivée de Giannis Antetokounmpo à Miami constitue l’un des grands événements de cet été en NBA.

Le Grec a déjà pris ses marques avec le Heat, comme le montre son nouveau vlog. Pendant 22 minutes, on suit ainsi le double MVP et champion NBA 2021 pas à pas après son transfert.

Tout commence dans l’avion qui le conduit en Floride. Giannis Antetokounmpo y découvre une vidéo dans laquelle des supporters des Bucks le remercient pour tout ce qu’il a accompli à Milwaukee. Ému par cette reconnaissance, la superstar rappelle qu’il « ne faut pas pleurer parce que c’est fini, mais sourire parce que c’est arrivé ».

On le retrouve ensuite à Miami pour la découverte de son nouveau vestiaire, puis pour une première séance d’entraînement, notamment aux côtés de Caron Butler et d’Erik Spoelstra.

Enfin, la vidéo se termine avec les coulisses de sa conférence de présentation. L’occasion de découvrir un Giannis Antetokounmpo visiblement impatient d’entamer ce nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs du Heat.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.