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Le contrat de Mario Hezonja n’est même pas garanti !

Publié le 2/08/2026 à 10:21 Twitter Facebook

Mario Hezonja devra d’abord gagner sa place à Cleveland avant de vraiment valider son retour en NBA.

hezonja

Si Mario Hezonja a officiellement retrouvé la NBA en signant avec les Cavaliers, tous les détails de son contrat n’étaient pas encore connus. Selon HoopsHype, l’ailier croate a paraphé un contrat d’un an non garanti au salaire minimum, d’une valeur de 2.8 millions de dollars.

Son contrat ne deviendra entièrement garanti qu’à partir du 15 novembre, à condition qu’il figure toujours dans l’effectif de Cleveland. D’ici là, l’ancien joueur du Magic, des Knicks et des Blazers devra convaincre ses dirigeants qu’il mérite de rester, et il débutera donc la saison régulière sans garantie de prolonger l’aventure.

Malgré cette garantie différée, et son salaire minimum, les Cavaliers ne considèrent pas Hezonja comme un simple joueur de fond de banc. Selon Cleveland.com, la franchise s’attend au contraire à ce que le Croate fasse partie de la rotation régulière dès le début de saison, et qu’il comble le départ de Dean Wade, parti aux Sixers pour un contrat de quatre ans et 39 millions de dollars.

Même si ce n’est pas du tout le même profil, Hezonja pourrait apporter davantage de création offensive et de scoring que son prédécesseur, tout en offrant une solution supplémentaire sur les ailes.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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