Comme Guerschon Yabusele, Mario Hezonja fait un pari sur lui-même

C’est désormais officiel : Mario Hezonja retrouve la NBA. Les Cavaliers ont annoncé la signature de l’ailier croate pour une saison et 2,8 millions de dollars, tandis que le Real Madrid a confirmé son départ après plusieurs semaines de négociations tendues.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hezonja a exprimé sa satisfaction de revenir outre-Atlantique.

« Je n’ai jamais aimé la façon dont j’ai quitté la NBA. Mais ces cinq dernières années ont été exactement ce dont j’avais besoin. Je suis très heureux d’entamer ce nouveau chapitre avec les Cavaliers, une équipe et une organisation que j’ai toujours admirées et respectées. »

En revanche, le Croate n’a pas un mot pour le Real Madrid, et ce silence n’est sans doute pas anodin. Selon la presse espagnole, les deux parties se sont longtemps opposées sur les conditions de son départ. Le club madrilène estimait que le joueur n’avait pas respecté la procédure prévue dans son contrat en annonçant simplement son intention de rejoindre la NBA avant l’échéance du 20 juillet, sans régler sa clause de sortie ni présenter d’offre officielle.

Une clause de départ payé en deux fois

Les discussions entre les représentants d’Hezonja et le Real ont finalement abouti à un accord, et toujours selon les médias espagnols, le montant du transfert avoisinerait deux millions de dollars.

Un premier million aurait déjà été versé, tandis que le second ne serait dû que si Hezonja décide de revenir jouer en Europe. Puisque la NBA limite le montant versé par les franchises NBA, cela signifie que Hezonja va mettre la main à la poche, et qu’il imite ainsi Guerschon Yabusele qui avait aussi parié sur lui-même en revenant en NBA. C’était déjà en quittant le club espagnol.

Cette disposition visait à protéger le Real Madrid, qui craignait que le Croate n’utilise la NBA comme simple étape avant de rejoindre rapidement un autre grand club européen, comme le Dubai Basketball ou l’Olympiakos, tous deux régulièrement cités parmi ses prétendants.