Le Real Madrid retarde le retour de Mario Hezonja en NBA

Le 20 juillet constituait une échéance importante pour Mario Hezonja, puisqu’il s’agissait de la date limite pour activer sa clause de sortie du Real Madrid afin de rejoindre la NBA. Désireux de revenir aux États-Unis, le Croate a pu trouver un accord avec les Cavaliers, le 26 juillet, pour une saison et 2,8 millions de dollars.

Sauf que, trois jours plus tard, l’ailier n’a toujours pas officiellement signé à Cleveland ni validé son retour après plusieurs années passées en Europe. En cause : les réserves émises par le Real Madrid.

Comme évoqué avant l’annonce de son arrivée dans l’Ohio, le club madrilène estime que la procédure prévue par son contrat, qui court jusqu’en 2029, n’aurait pas été totalement respectée.

Selon les dirigeants espagnols, Mario Hezonja aurait activé sa clause de sortie dès le 20 juillet sans disposer, à ce moment-là, d’une offre concrète ou d’un accord en NBA. Le Real Madrid estime également que les modalités concernant le paiement de son « buyout » n’ont pas été respectées dans les délais prévus.

Le retour de Mario Hezonja en NBA peut-il encore tomber à l’eau ? D’après notre confrère Marc Stein, les Cavaliers restent confiants et s’emploient à régler les dernières formalités afin de rendre enfin sa signature officielle.

LEXIQUE

Buyout : indemnité versée pour permettre à un joueur encore sous contrat de quitter son club avant le terme de son engagement. En Europe, cette somme peut être payée par le joueur, son nouveau club ou partagée entre les deux.