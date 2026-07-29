Rumeurs
Les Pelicans reviennent à la charge pour Bennedict Mathurin
DeMar DeRozan intéresse aussi les Cavaliers et les Nuggets
La piste LeBron James refermée, Draymond Green va pouvoir rempiler à Golden State
DeRozan, Beal, Thompson… Le Heat étudie ses options

Le Real Madrid retarde le retour de Mario Hezonja en NBA

Publié le 29/07/2026 à 11:21 Twitter Facebook

NBA – Le Croate doit s’engager avec les Cavaliers, mais le Real Madrid complique les choses, estimant que la procédure prévue par son contrat n’a pas été respectée.

Le 20 juillet constituait une échéance importante pour Mario Hezonja, puisqu’il s’agissait de la date limite pour activer sa clause de sortie du Real Madrid afin de rejoindre la NBA. Désireux de revenir aux États-Unis, le Croate a pu trouver un accord avec les Cavaliers, le 26 juillet, pour une saison et 2,8 millions de dollars.

Sauf que, trois jours plus tard, l’ailier n’a toujours pas officiellement signé à Cleveland ni validé son retour après plusieurs années passées en Europe. En cause : les réserves émises par le Real Madrid.

Comme évoqué avant l’annonce de son arrivée dans l’Ohio, le club madrilène estime que la procédure prévue par son contrat, qui court jusqu’en 2029, n’aurait pas été totalement respectée.

Selon les dirigeants espagnols, Mario Hezonja aurait activé sa clause de sortie dès le 20 juillet sans disposer, à ce moment-là, d’une offre concrète ou d’un accord en NBA. Le Real Madrid estime également que les modalités concernant le paiement de son « buyout » n’ont pas été respectées dans les délais prévus.

Le retour de Mario Hezonja en NBA peut-il encore tomber à l’eau ? D’après notre confrère Marc Stein, les Cavaliers restent confiants et s’emploient à régler les dernières formalités afin de rendre enfin sa signature officielle.

LEXIQUE

Buyout : indemnité versée pour permettre à un joueur encore sous contrat de quitter son club avant le terme de son engagement. En Europe, cette somme peut être payée par le joueur, son nouveau club ou partagée entre les deux.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes