De retour en NBA, Mario Hezonja rejoint les Cavaliers

Cinq ans après avoir quitté la NBA, Mario Hezonja va tenter une nouvelle aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Selon ESPN, l’ailier croate s’est entendu avec les Cavaliers sur un contrat d’un an au salaire minimum, soit 2,8 millions de dollars.

À 31 ans, Hezonja revient dans une ligue qu’il avait quittée en 2020 après cinq saisons décevantes sous les couleurs du Magic, des Knicks et des Blazers. Choisi en 5e position de la Draft 2015 par Orlando, le Croate était alors présenté comme l’un des grands talents de sa génération, sans jamais parvenir à confirmer les immenses attentes placées en lui.

Comme d’autres européens avant lui, son retour en Europe a complètement relancé sa carrière. Sous le maillot du Real Madrid, Hezonja s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du Vieux continent. Cette saison, il a même été élu MVP du championnat d’Espagne, avec des moyennes de 17.5 points, 4.9 rebonds et 1.9 passe en 44 rencontres.

Ses performances avaient logiquement tapé dans l’oeil de plusieurs franchises. Golden State figurait notamment parmi les équipes intéressées, mais c’est finalement Cleveland qui a remporté la mise.

Les Cavaliers cherchaient à densifier leur rotation sur les postes extérieurs après les départs de Dean Wade et Keon Ellis, ainsi que l’échec du recrutement de LeBron James, finalement parti à Philadelphie.