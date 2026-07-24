Le retour de Mario Hezonja en NBA se complique

Le retour de Mario Hezonja en NBA reste son objectif, mais le dossier est plus compliqué que prévu. Après avoir manifesté son envie de retenter sa chance, le Croate a informé le Real Madrid, juste avant la date limite du 20 juillet, qu’il activait sa clause de sortie vers la Grande Ligue.

Selon BasketNews, son projet reste d’actualité. Shams Charania l’a confirmé lors du « Pat McAfee Show » : l’ancien 5e choix de la Draft 2015 « revient en NBA », mais attend que LeBron James choisisse sa prochaine équipe.

Plusieurs franchises intéressées par Mario Hezonja sont en effet engagées dans la course au « King », ce qui bloque leurs plans B. Les Cavaliers feraient en effet partie des prétendants.

À 31 ans, l’ancien joueur du Magic, des Knicks et des Blazers revient avec un autre statut, après avoir été élu MVP de la saison régulière espagnole et avoir tourné à 13.3 points, 4.0 rebonds et 2.4 passes en Euroleague.

Le Real Madrid se méfie

Sa sortie du Real Madrid n’est toutefois pas totalement réglée. D’après Eurohoops, le club estime que la procédure prévue par son contrat, qui court jusqu’en 2029, n’aurait pas été totalement respectée. Surtout, Mario Hezonja ne dispose encore d’aucun accord en NBA.

L’hypothèse d’un contrat non garanti aux Etats-Unis servant seulement à casser son contrat avec Madrid, avant de s’engager ensuite avec un autre club d’Euroleague, serait surveillée par la NBA. La ligue pourrait enquêter et sanctionner une franchise participant à un tel montage, tandis que le Real pourrait réclamer une compensation.

Pour Mario Hezonja, la solution la plus sûre (et la plus simple) reste donc de décrocher une véritable place en NBA. Mais, comme une partie du marché, il doit d’abord attendre la décision de LeBron James.