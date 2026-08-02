Kevin Durant à propos des Sixers : “Le League Pass va chauffer”

L’arrivée de LeBron James à Philadelphie continue de faire réagir. Pour Kevin Durant, cette nouvelle version des Sixers lui rappelle fortement les Warriors qu’il avait rejoints en 2016 pour former l’une des plus grandes « superteams » de l’histoire de la NBA.

Présent lors d’un événement organisé par USA Basketball, l’ailier des Rockets n’a pas caché son enthousiasme devant l’effectif réuni par les Sixers.

« La dernière fois qu’une équipe a aligné trois joueurs à plus de 20 points de moyenne, tout le monde disait que c’était injuste. C’était les Warriors avec lesquels je jouais. Aujourd’hui, les Sixers ont quatre joueurs capables de tourner à 25 points. Alors oui, je pense qu’ils seront candidats au titre. Ce sera une équipe très fun à regarder. Le League Pass va chauffer. »

L’argument de Durant tient la route. La saison dernière, Jaylen Brown affichait 28.7 points de moyenne avec Boston, Tyrese Maxey 28.3 et Joel Embiid 26.9. Quant à LeBron James, limité à 20,9 points avec les Lakers, il a dépassé la barre des 20 points lors de 20 de ses 23 saisons NBA.

La NBA va en tirer profit

Sur le papier, Philadelphie possède donc l’une des plus impressionnantes concentrations de talent offensif de la ligue, et le parallèle avec les Warriors est logique. A l’époque, en rejoignant Golden State à l’été 2016, Durant avait intégré une équipe déjà portée par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Résultat : trois Finales NBA consécutives, deux titres et deux trophées de MVP des Finales pour KD.

Le quadruple All-Star estime que la naissance de cette nouvelle « superteam » ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la NBA.

« Ça ne peut qu’aider la ligue. Il y avait énormément de gens qui attendaient de connaître la décision de LeBron » poursuit-il, avouant qu’il n’était au courant de rien. « Je ne savais absolument rien. LeBron est très discret sur ce genre de choses. Il y a toujours énormément de bruit autour de lui, mais on ne sait jamais vraiment ce qu’il a en tête. »

Il s’est finalement réjoui du choix de son ancien coéquipier de Team USA : « Je suis heureux pour lui. Il rejoint une équipe qui a une vraie chance de gagner. Philadelphie est un grand marché, avec des supporters fantastiques. C’est une excellente nouvelle pour la ligue. »