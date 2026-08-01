Le Tempo récupère Aneesah Morrow pour construire l’avenir

Premier échange majeur avant la « trade deadline » de la WNBA puisque le Tempo a récupéré Aneesah Morrow en provenance du Connecticut Sun, en échange des droits sur Maria « Masha » Kliundikova et d’un deuxième tour de Draft 2028.

Pour la franchise canadienne, qui dispute sa première saison en WNBA, l’objectif est clair : renforcer sa raquette avec une joueuse de 23 ans considérée comme l’une des meilleures intérieures en sortie de banc de la ligue.

Sélectionnée en 7e position de la Draft 2025 par Connecticut, l’ancienne vedette de LSU s’est rapidement imposée dans la rotation du Sun. Utilisée principalement comme remplaçante, elle tourne cette saison à 11.6 points et 8.9 rebonds de moyenne en 23 minutes, avec déjà neuf double-doubles en vingt apparitions.

« Nous sommes ravis d’accueillir Aneesah dans notre organisation », s’est félicitée la directrice générale des Tempo, Monica Wright Rogers. « C’est une compétitrice infatigable qui impacte le jeu de multiples façons, notamment grâce à son incroyable capacité au rebond. Nous pensons qu’elle fait partie des jeunes intérieures les plus prometteuses de la ligue. »

Sous contrat jusqu’en 2027, avec une option d’équipe pour 2028, Morrow représente une pièce importante du projet de Toronto à long terme. En retour, le Sun récupère les droits de Maria Kliundikova, intérieure russe de 28 ans choisie par le Tempo lors de la Draft d’expansion mais qui n’a finalement pas rejoint la WNBA cette saison.

Ancienne joueuse des Sparks puis des Lynx, elle n’a disputé que trois saisons dans la ligue. Connecticut espère désormais la convaincre de revenir en WNBA en 2027, lorsque la franchise sera relocalisée à Houston.