Les Cavaliers confiants sur le dossier Mario Hezonja

Le feuilleton Mario Hezonja n’inquiète pas Cleveland. Alors que le Real Madrid retarde encore son départ, les Cavaliers restent persuadés que le dossier sera débloqué, rapporte BasketNews.

Selon Chris Fedor, la franchise n’envisage pas de renoncer à l’ailier croate. Elle s’attend au contraire à ce que le MVP 2026 du championnat espagnol intègre la rotation régulière de Kenny Atkinson, potentiellement chaque soir.

Une précision importante puisque des médias espagnols avaient évoqué un montage bien différent. Le Real Madrid craignait que les Cavaliers ne servent que de « club-pont », en signant puis en coupant rapidement Mario Hezonja pour lui permettre de rejoindre une autre formation d’Euroleague, possiblement Dubaï. Ce n’est pas le projet de Cleveland, qui considère bien l’ancien joueur du Magic, des Knicks et des Blazers comme un vrai renfort sportif.

Son accord d’une saison et 2,8 millions de dollars n’est toutefois toujours pas officialisé. Mario Hezonja avait jusqu’au 20 juillet pour activer sa clause de sortie NBA, estimée à 850 000 euros, mais le paiement n’a pas été effectué dans les délais. Les Cavaliers doivent désormais obtenir la lettre de sortie de la FIBA, tandis que le club madrilène peut réclamer une indemnité supérieure.

Après six saisons en Europe, dont quatre au Real Madrid, le cinquième choix de la Draft 2015 devrait donc bien retrouver la NBA. Reste à savoir à quel prix le club de Florentino Perez acceptera de le libérer.