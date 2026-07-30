La NBA renonce à ses matchs de présaison au Moyen-Orient

Pour la première fois depuis cinq ans, la NBA ne disputera aucun match de présaison au Moyen-Orient. Selon ESPN, la ligue a renoncé à ses différents projets dans la région en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran et des incertitudes sécuritaires qui en découlent.

Aucune rencontre n’avait encore été officiellement annoncée, mais la NBA avait discuté avec les Cavaliers, le Heat, les Nets et les Wizards afin d’organiser de nouveaux « Global Games » à Abu Dhabi. Deux des quatre franchises auraient également pu disputer une rencontre à Doha lors du même déplacement.

Il aurait alors été question du tout premier match NBA organisé au Qatar. Ce projet devait notamment servir de répétition avant la Coupe du monde 2027, programmée du 27 août au 12 septembre 2027 à Doha. Les 32 sélections qualifiées seront réunies dans une seule ville, une première depuis le passage de la compétition à 32 équipes.

La présence des Wizards parmi les franchises approchées n’était sans doute pas anodine. Le Qatar Investment Authority est devenu en 2023 actionnaire minoritaire de Monumental Sports & Entertainment, la maison mère de la franchise de Washington. Le fonds souverain qatari a même augmenté sa participation en décembre dernier.

Retour prévu à Abu Dhabi

Cette absence devrait néanmoins rester temporaire. En janvier, la NBA et le département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi ont prolongé leur partenariat à long terme. Cet accord prévoit de nouveaux matchs de présaison ainsi que l’ouverture d’une « NBA Global Academy » dans la capitale des Émirats arabes unis.

Depuis les deux rencontres entre les Bucks et les Hawks en 2022, Abu Dhabi était devenu une étape annuelle du calendrier de présaison. Les Mavericks et les Wolves s’y étaient retrouvés en 2023, avant la double confrontation entre les Celtics et les Nuggets en 2024.

La saison dernière, les Knicks et les Sixers avaient pris le relais à l’Etihad Arena. La NBA devra donc attendre au moins 2027 (en misant sur un accalmie dans la région…) avant de reprendre son implantation sportive au Moyen-Orient et, éventuellement, d’ajouter le Qatar à la liste de ses destinations internationales.