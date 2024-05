Les Mavericks et les Wolves s’affronteront à Abu Dhabi

La NBA confirme son attrait pour le Moyen-Orient avec un nouveau passage par les Émirats arabes unis à la rentrée prochaine. Comme annoncé depuis janvier, ce sont bien les Mavericks de Luka Doncic qui seront sur place, à Abu Dhabi, après un crochet par Madrid. Depuis mardi, on connaît leurs adversaires pour cette double confrontation des 5 et 7 octobre, et il s’agit des Minnesota Timberwolves.

On ne sait pas encore si Kyrie Irving sera de la partie ou si les Wolves vont à nouveau modifier leur effectif, mais sur le papier, c’est une affiche intéressante avec des têtes d’affiches comme Luka Doncic donc, mais aussi Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert.

Les Mavericks et les Wolves succèdent aux Bucks et aux Hawks qui avaient fait le déplacement à Abu Dhabi en octobre 2022.