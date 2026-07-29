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Avant de racheter les Blazers, Tom Dundon avait étudié la piste Las Vegas

Publié le 29/07/2026 à 14:29 Twitter Facebook

NBA – Tom Dundon avait finalement estimé que le prix de rachat des Blazers, fixé à 4,25 milliards de dollars, représentait une valeur plus sûre.

Tom DundonIl lui aurait fallu débourser plus du double pour réaliser une telle opération. Selon John Canzano, le nouveau propriétaire des Blazers, Tom Dundon, avait d’abord étudié la possibilité d’investir dans la création d’une future franchise NBA à Las Vegas.

Mais le dirigeant s’est ravisé, estimant que le prix de rachat des Blazers, fixé à 4,25 milliards de dollars, représentait « une meilleure valeur avec davantage de potentiel ». Et surtout un investissement moins conséquent, quand on sait que les estimations les plus hautes évoquent désormais un prix pouvant atteindre 10 milliards de dollars !

Au-delà de ce seul aspect financier, le choix de Tom Dundon peut s’expliquer aussi par l’intérêt sportif. En rachetant les Blazers, il a mis la main sur une franchise déjà existante, avec un effectif, une histoire et une structure NBA en place dès aujourd’hui. Là où une équipe d’expansion à Las Vegas aurait impliqué de partir de zéro, avec les incertitudes liées à la construction d’un projet sportif encore à ses débuts.

Cette révélation intervient alors que les négociations autour du futur bail du Moda Center se crispent. Toujours selon John Canzano, le clan Dundon chercherait à « créer un levier de négociation en utilisant une ville extérieure comme menace », mais cette destination « ne sera ni Seattle ni Las Vegas », les deux villes concernées par cet agrandissement de la ligue.

On rappelle que le nouveau propriétaire a déjà indiqué qu’il signerait un accord si le projet bénéficiait d’environ 575 millions de dollars de financements publics pour moderniser la salle, inaugurée il y a 31 ans. De quoi inquiéter certains élus locaux qui dénoncent un manque de transparence concernant l’argent public, et une posture visant « à gagner du temps jusqu’à pouvoir quitter la ville »…

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Rédacteur Samuel Hauraix
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