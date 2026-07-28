Entre les Blazers et la ville de Portland, le ton continue de monter

Les négociations autour du futur bail du Moda Center continuent de patiner. Alors que le conseil municipal de Portland reproche aux Blazers leur manque de communication, la franchise assure vouloir poursuivre les discussions… mais loin des caméras.

Le président de la franchise, Dewayne Hankins, a toutefois démenti que les Blazers aient refusé de participer à une réunion de travail prévue jeudi avec les élus. « Nous étions justement en discussion avec les services de la ville pour déterminer la meilleure manière d’avancer et d’être présents jeudi », a-t-il expliqué.

Quelques heures plus tôt, le président du conseil municipal, Jamie Dunphy, avait pourtant affirmé que les dirigeants des Blazers ne comptaient ni assister à cette réunion ni répondre à son invitation. Il a ensuite reconnu s’être appuyé sur des informations dépassées…

Un projet de bail toujours contesté

Le conseil municipal doit se prononcer le 12 août sur un protocole d’accord ouvrant la voie à un nouveau bail de vingt ans pour le Moda Center. Le nouveau propriétaire des Blazers, Tom Dundon, a déjà indiqué qu’il signerait cet accord si le projet bénéficiait d’environ 575 millions de dollars de financements publics pour moderniser la salle, inaugurée il y a 31 ans.

L’État de l’Oregon a déjà validé une enveloppe de 365 millions de dollars, à condition que la ville et le comté apportent 208 millions supplémentaires. La municipalité contrôle à elle seule 120 millions de dollars de cette somme, mais réclame davantage de précisions sur l’utilisation de cet argent.

C’est précisément ce point qui alimente les tensions. Selon plusieurs élus, les Blazers refusent toujours de détailler leurs projets de rénovation. La franchise estime au contraire qu’un accord de principe avait déjà été trouvé au printemps et souhaite que la ville finance d’abord les études d’architectes avant de présenter un projet détaillé.

Les Blazers veulent calmer le jeu

Pour Jamie Dunphy, ce manque de communication est devenu problématique. « Nous n’avons aucune information concrète sur ce qu’ils veulent, ce qu’ils refusent ou sur ce que représenterait un partenariat réussi avec la ville, le comté et l’État », regrette-t-il.

L’élu va même plus loin, en s’interrogeant sur les intentions réelles de la franchise. « J’ai le sentiment qu’ils cherchent soit à éviter toute transparence concernant l’argent public, soit simplement à gagner du temps jusqu’à pouvoir quitter la ville. »

À ce stade, aucun projet concret de déménagement n’a toutefois été dévoilé par les Blazers.

Du côté de la franchise, on préfère éviter une bataille médiatique. « J’aimerais que l’on baisse d’un ton et que ces discussions ne se déroulent plus dans les médias », répond Dewayne Hankins. « Ce n’est ni utile ni efficace. Je veux simplement que nous trouvions un accord, et ce n’est pas comme cela que nous y parviendrons. »