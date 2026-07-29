La Harden Vol. 10 « Ice Cold » de Mike James est dispo !

Parti du côté de l’Anadolu Efes, Mike James a régalé le championnat de France sous le maillot de Monaco, devenant meilleur scoreur de l’histoire de l’Euroleague. Le meneur américain a notamment multiplié les exploits avec les modèles signature adidas de James Harden aux pieds, et on retiendra donc que l’histoire s’est terminée sur un titre de champion de France acquis sur le parquet du Paris Basketball avec son coloris signature de la Harden vol. 10 aux pieds.

Baptisé «Ice Cold» en clin d’œil à son sang-froid pour faire la différence dans les moments difficiles, il se présente sous un dégradé vertical allant du blanc au bleu ciel. Voilà une belle façon de clore le chapitre Mike James en France avec la sortie de ce modèle «Player Exclusive» pour le grand public.

La Harden Vol. 10 «Ice Cold» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

Notre test de la Harden Vol. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.