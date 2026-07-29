Marine Fauthoux rejoint Janelle Salaün à Galatasaray

Il y aura encore une Marine à Galatasaray la saison prochaine ! Après avoir profité des services de Marine Johannès lors du dernier exercice, le club stambouliote a officialisé l’arrivée de Marine Fauthoux, sa coéquipière au New York Liberty depuis le début de la saison WNBA.

Référence du basket européen, la formation rouge et orange a annoncé son recrutement dans une vidéo où la meneuse tricolore s’adresse directement à ses futurs supporters.

Battus en finale de l’Euroleague par le Fenerbahçe du tandem Gabby Williams – Iliana Rupert en avril, les Lions disposeront donc à leur tour d’une doublette française pour concurrencer leur ennemi juré. Galatasaray avait en effet déjà enregistré la venue de Janelle Salaün, actuelle coéquipière de Gabby Williams chez les Valkyries.

Marine Fauthoux sort d’une saison blanche après une grave blessure au genou en juin 2025. Elle a depuis montré qu’elle avait retrouvé ses moyens avec le New York Liberty, signant notamment un double-double à 10 points et 10 rebonds lors d’une victoire acquise en prolongation à Dallas, une semaine avant le « All-Star Break » WNBA.

À noter qu’il ne s’agira pas de sa première expérience en Turquie puisqu’elle avait déjà évolué à Mersin en 2024/25, aux côtés de Marine Johannès. Elle avait alors tourné à 7,6 points, à 42,9 % de réussite à 3-points, et 4,7 passes décisives de moyenne en 17 matchs d’Euroleague.

Alors que Gabby Williams et Marine Johannès ont choisi de rejoindre la ligue de 3×3 « Unrivaled », Marine Fauthoux et Janelle Salaün seront bien de retour en Europe à l’issue de la saison WNBA. Janelle Salaün avait envisagé de rejoindre la ligue « Project B » avant de se rétracter pour s’engager pour deux saisons avec Galatasaray, qui pourra également compter sur Sydney Taylor, très en vue avec Chicago depuis le début de la saison.