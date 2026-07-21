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Marine Fauthoux et Sabrina Ionescu arrachent la victoire à Dallas !

Publié le 21/07/2026 à 7:20 Twitter Facebook

WNBA – Le Liberty a évité une cinquième défaite consécutive en s’imposant sur le fil après prolongation (99-98) sur le parquet des Wings, privées de Paige Bueckers.

marine fauthouxNew York a eu très chaud ! Privé de Marine Johannès, le Liberty a bien failli prolonger sa mauvaise série face à des Wings qui disputaient pourtant un « back-to-back » et évoluaient sans leur meilleure joueuse, Paige Bueckers.

La rencontre a été compliquée jusqu’au bout face à une Arike Ogunbowale déterminée à porter Dallas (29 points, 6 passes décisives). Mais les joueuses de Chris DeMarco peuvent finalement souffler après ce succès arraché 99-98 en prolongation.

Aux côtés d’une nouvelle prestation monumentale de Breanna Stewart (33 points, 13 rebonds, 8 passes décisives), on retiendra surtout le rôle décisif de Marine Fauthoux (10 points, 10 rebonds en 27 minutes) dans le réveil new-yorkais, puis le coup de chaud de Sabrina Ionescu en prolongation malgré une soirée longtemps compliquée au tir (21 points à 8/25).

Après avoir plutôt bien négocié la première mi-temps (47-50), malgré les difficultés de Sabrina Ionescu (3/13 à la pause, dont 1/7 de loin), New York a souffert au retour des vestiaires. Dallas a ainsi signé un 14-1 dès la reprise, entre les tirs extérieurs d’Azzi Fudd et Odyssey Sims, puis l’agressivité d’Arike Ogunbowale et Jessica Shepard (61-51).

L’écart est même monté à douze unités après un superbe « reverse lay-up » de Li Yueru face à sa compatriote Han Xu (65-53).

Marine Fauthoux relance le Liberty

Il fallait un déclic pour épauler une Breanna Stewart toujours aussi productive. Celui-ci est venu de Marine Fauthoux, dont les deux paniers à 3-points ont réveillé le Liberty à l’entrée du « money-time » (78-75).

« Stewie » et Jonquel Jones ont ensuite bataillé sur chaque possession pour répondre aux coups d’éclat d’Arike Ogunbowale. La meneuse des Wings a finalement arraché la prolongation en obtenant trois lancers francs sur une faute de Marine Fauthoux à trois secondes de la fin (83-83).

Après quatre quart-temps très compliqués, Sabrina Ionescu a alors changé de visage. L’arrière du Liberty a inscrit 12 des 16 points de son équipe en prolongation, avec notamment un panier accompagné de la faute, un tir à 3-points puis un lay-up qui ont permis à New York de prendre les commandes (93-97).

Dallas n’a toutefois jamais lâché, porté par le duo Ogunbowale–Yueru. Un tir primé improbable d’Arike Ogunbowale à 27 secondes du terme a maintenu les Wings en vie (98-99). Mais sur la dernière possession, son « floater » avec la planche a rebondi sur le cercle.

Le Liberty met ainsi fin à une série de quatre défaites et recevra Chicago mercredi. Dallas tentera de rebondir sur le parquet de Portland.

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