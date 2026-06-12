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Paige Bueckers remet les Wings dans le bon sens

Publié le 12/06/2026 à 10:21 Twitter Facebook

WNBA – Après la lourde défaite face au Lynx, Dallas a parfaitement réagi contre Phoenix (85-70), dans le sillage d’une Paige Bueckers déjà intenable avant la pause.

Paige BueckersPaige Bueckers n’a pas attendu pour remettre Dallas à l’endroit. Après la claque reçue face à Minnesota, l’arrière des Wings a signé son meilleur match de la saison avec 31 points, dont 24 en première mi-temps, pour permettre à son équipe de prendre rapidement le contrôle face au Mercury.

Phoenix est resté au contact un quart-temps, mais Dallas a progressivement étouffé son adversaire. Les Wings ont resserré leur défense, forcé les pertes de balle et creusé l’écart au retour des vestiaires, avec un troisième quart-temps remporté 25-16. L’avance a ensuite grimpé jusqu’à +22, avant une fin de match gérée sans grande frayeur.

Autour de Bueckers, Jessica Shepard a encore noirci la feuille avec 17 points, 10 rebonds et 7 passes, tandis qu’Azzi Fudd a ajouté 17 points. La connexion entre les deux anciennes de UConn, Bueckers et Fudd, a aussi rythmé plusieurs séquences importantes de la soirée. Côté Mercury, Lexi Held a terminé meilleure marqueuse avec 17 points, mais Phoenix a manqué de solutions, notamment avec une Kahleah Copper limitée à 13 points.

Soirée difficile aussi pour les Françaises de l’Arizona alors que Monique Akoa Makani et Noémie Brochant, titulaires, ont dû se contenter de 10 points en cumulé, à 3/13 au tir. Valériane Ayayi est de son côté restée une nouvelle fois clouée sur le banc, la capitaine des Bleues semblant actuellement hors de la rotation de Phoenix…

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