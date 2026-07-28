« Family Guy » à nouveau à l’honneur sur la LeBron 23

On arrive tout doucement sur la fin de l’exploitation commerciale de la LeBron 23, un modèle qui a réussi à se distinguer en utilisant chaque coloris pour retracer les (nombreux) faits d’arme de la carrière de LeBron James. La saga aurait pu laisser entendre qu’elle n’aurait pas de suite, clôturant de la meilleure façon plus de deux décennies de domination. Bonne nouvelle, avec la signature du King à Philadelphie, celle-ci devrait se poursuivre !

En attendant de passer à la suite, Nike en profite pour adresser quelques clins d’œil au passé d’une façon un peu différente. C’est notamment le cas de cette LeBron 23 « Stewie », qui ne rend pas hommage à Breanna Stewart, mais à un coloris du même nom qui avait fait fureur en 2009, sur la LeBron 6. Celui-ci avait ainsi repris le thème visuel de la série d’animation « Family Guy » (« Les Griffin ») et en particulier du personnage nommé Stewie Griffin, le dernier-né de la famille.

Comme sur la LeBron 6 du même nom, on retrouve ainsi une tige oscillant entre bleu, rouge et blanc avec une languette en rouge et jaune renvoyant aux habits portés par Stewie dans la série. Pas de signe distinctif particulier faisant référence à la série, mais un logo « L23 » au niveau du talon, comme celui qui figurait sur la LeBron 6 « Stewie ».

La LeBron 23 « Stewie » est à retrouver en France sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.