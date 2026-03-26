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La LeBron 23 « For The Record » salue le meilleur scoreur de l’histoire

Publié le 26/03/2026 à 13:07 Twitter Facebook

Sneakers – Ce nouveau coloris de la 23e chaussure signature de LeBron James noue renvoie cette fois au 7 février 2023, lorsque le King a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

Inévitablement, la LeBron 23 allait finir par revenir sur ce moment de gloire de la carrière de LeBron James. Le 7 février 2023, LeBron James a en effet marqué l’histoire en détrônant Kareem Abdul-Jabbar au sommet des meilleurs scoreurs de la ligue, dépassant la barre des 38 388 poins d’un tir à mi-distance entré dans la légende. Et plus de trois ans plus tard, le voilà déjà au-delà des 50 000 points en carrière !

Ce nouveau coloris « For The Record » revient donc sur ce moment fort avec pour l’occasion une tige habillée d’une base iridescente et d’une partie supérieure blanche.

Les finitions dorées complètent l’ensemble, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’avant de la chaussure, le logo sur la languette, mais surtout le chiffre 38 388, auréolé de cinq couronnes. Le nouveau motif présent sur le talon s’affiche en « Purple&Gold », aux couleurs des Lakers, et la semelle extérieure en bleu clair translucide.

Attendue pour le 10 avril outre-atlantique, la LeBron 23 « For The Record » pourrait être vendue un peu plus chère que les autres, son prix étant annoncé à 235 dollars.

(Via SneakerNews)

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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