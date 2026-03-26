Inévitablement, la LeBron 23 allait finir par revenir sur ce moment de gloire de la carrière de LeBron James. Le 7 février 2023, LeBron James a en effet marqué l’histoire en détrônant Kareem Abdul-Jabbar au sommet des meilleurs scoreurs de la ligue, dépassant la barre des 38 388 poins d’un tir à mi-distance entré dans la légende. Et plus de trois ans plus tard, le voilà déjà au-delà des 50 000 points en carrière !

Ce nouveau coloris « For The Record » revient donc sur ce moment fort avec pour l’occasion une tige habillée d’une base iridescente et d’une partie supérieure blanche.

Les finitions dorées complètent l’ensemble, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’avant de la chaussure, le logo sur la languette, mais surtout le chiffre 38 388, auréolé de cinq couronnes. Le nouveau motif présent sur le talon s’affiche en « Purple&Gold », aux couleurs des Lakers, et la semelle extérieure en bleu clair translucide.

Attendue pour le 10 avril outre-atlantique, la LeBron 23 « For The Record » pourrait être vendue un peu plus chère que les autres, son prix étant annoncé à 235 dollars.

(Via SneakerNews)