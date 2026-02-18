La LeBron 23 a trouvé le bon filon en s’inspirant des nombreux épisodes de la longue carrière de LeBron James pour habiller chaque coloris. Après la version « ALT Honor Society » mettant en valeur le premier titre de MVP du « King », ce coloris « Masked Menace » renvoie aux deux fois où LeBron James a dû jouer avec un masque de protection, après une blessure au visage.

La toute première fois a eu lieu lors de sa première saison NBA avec Cleveland en 2003-2004. La seconde a été bien plus marquante, en 2014 avec le Heat, puisque c’est lors de cette série de cinq matchs qu’il a notamment établi son record en carrière à 61 points, face aux Charlotte Bobcats. C’était le 3 mars 2014 !

Comme pour les coloris précédents, la touche d’originalité se situe au niveau du talon où le logo du King prend les contours d’un masque, complétant ainsi un modèle entièrement noir.

Pas de date de sortie officielle pour cette LeBron 23 « Masked Menace » attendue pour le printemps au prix de 200 euros.

(Via SneakerNews)