Un parfum de MVP sur la LeBron 23 « ALT Honor Society »

Publié le 11/02/2026 à 12:57
Modifié le 11/02/2026 à 14:13

Nike – Le nouveau coloris de la 23e chaussure signature de LeBron James met à l’honneur le tout premier titre de MVP de la carrière de la superstar des Lakers, datant de 2009.

Nike a multiplié les hommages à l’immense carrière de LeBron James à travers ses différents coloris depuis la sortie de la LeBron 23. La marque à la virgule a eu de quoi faire, tant le parcours du King a été riche en accomplissements.

L’heure est aujourd’hui venue de revenir sur l’un des moments qui ont marqué le début de son règne avec ce nouveau coloris « ALT Honor Society » qui vient célébrer le premier des quatre titres de MVP de la saison régulière décrochés par LeBron James en carrière. C’était en 2009, juste avant d’attaquer une décennie de succès, dont quatre titres NBA, quatre trophées de MVP des Finals, et donc trois autres distinctions de MVP de la saison, en 2010, 2012 et 2013.

La tige couleur or se distingue ici par sa partie supérieure en daim pour l’occasion, avec également un logo « MVP » sur le talon, et une semelle extérieure marron.

La LeBron 23 « ALT Honor Society » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. C’est déjà le 11e coloris disponible en France.

Par Romain Davesne
