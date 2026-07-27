Nike a bien tenté le coup ! En sortant ce coloris « MVP » de la Nike A’Two en marge du WNBA All-Star Game, la marque à la virgule espérait peut-être voir A’ja Wilson ajouter un nouveau titre de MVP à sa belle collection.

C’est finalement Jonquel Jones qui a tiré son épingle du jeu, ce qui ne va pas empêcher Nike de mettre à l’honneur A’ja Wilson pour son parcours ô combien victorieux, notamment suite à ses deux titres de MVP de la saison et des Finals WNBA 2025, avec ce coloris officiellement baptisé « Pinkies Up », avec une tige en rose assortie de finitions en vert sur le « Swoosh » latéral, le logo de la joueuse ou encore le renfort à la base du talon. La mention « MVP » apparaît aussi en vert sur la tirette.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure translucide ont été revues pour plus de dynamisme. Le résultat est plutôt réussi, avec pour particularité sur ce coloris le logo de la joueuse sur un support brodé au niveau de la languette.

La Nike A’Two « MVP » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.