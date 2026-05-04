Le 18 mai 2025, Nike et A’ja Wilson faisaient entrer l’intérieure des Aces dans la cour des grandes en lançant sa toute première chaussure signature, la Nike A’One. Près d’un an plus tard, à une semaine de la reprise de la saison WNBA, la petite sœur est enfin de sortie !

La Nike A’Two affiche cette fois une tige inspirée de perles et composée d’un moulage en cuir synthétique pour œuvrer sur le maintien. L’ensemble est assorti de finitions aux tons dorés, sur le « Swoosh » latéral, le logo de la joueuse ou encore le renfort à la base du talon.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

« La A’One a été une aventure, un véritable privilège… », avait-elle déclaré lors de son passage à Paris cet hiver. « La A’Two est une évolution de cette base solide. Elle est encore mieux, plus audacieuse et me correspond encore plus. J’ai mis tout mon cœur dans cette chaussure et dans cette collection, afin de créer quelque chose auquel tout le monde peut continuer à s’identifier, des filles aux enfants en passant par les gars ».

La Nike A’Two « A’Pink » est disponible depuis ce week-end sur Basket4ballers, au prix de 140 euros.