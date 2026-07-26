Caitlin Clark a suivi les conseils de Barack Obama : prendre du plaisir

Caitlin Clark a profité de son All-Star Week-end pour répondre aux quelques critiques et pour l’épauler, elle a reçu le soutien de Barack Obama. L’ancien président américain lui a notamment conseillé de ne pas «se laisser miner par toutes ces bêtises».

Un conseil que Caitlin Clark a appliqué lors du match des étoiles. Titulaire, la star d’Indiana a réalisé un début de match sur les chapeaux de roue avec 11 points en trois minutes, dont trois paniers très, très lointains. Ainsi, la meneuse a rapidement pu évacuer sa frustration après avoir manqué la dernière édition du All-Star Game qui s’était jouée dans sa ville d’Indianapolis.

«Vous ne voulez jamais manquer un match qui se joue à domicile, surtout pour les fans», raconte-t-elle. «J’adore la compétition et j’adore jouer. C’est une sensation différente d’un match de basket classique. Vous avez l’impression d’être un enfant et de courir partout. Vous vous amusez, vous prenez toutes sortes de tirs et vous êtes créatif. C’était vraiment amusant pour moi de rejouer ce match.»

Après ce démarrage explosif, Caitlin Clark est rentrée dans le rang, laissant la lumière à ses coéquipières, dont Jonquel Jones qui a fini MVP. La meneuse termine avec 17 points à 6/17 au tir. Elle a pu profiter de la légèreté de cette rencontre pour arroser derrière l’arc, finissant la soirée à 5/15 à 3-points.

Une première participation dans le format traditionnel

«Pour ma part, j’ai essayé de m’amuser et de mettre un peu d’intensité. Ensuite, il y a eu des rotations et je me suis dit qu’on pouvait jouer comme cela aussi», avoue-t-elle. «Le Fever a un calendrier des plus serrés puisque nous avons joué mercredi. Je rentre chez moi ce soir et je pars pour Seattle demain. Tout le monde peut se plaindre du calendrier, mais c’est toujours un honneur de porter ce maillot et de jouer avec les meilleures joueuses du monde.»

Ce deuxième All-Star Game a été une expérience particulière pour Caitlin Clark. Pour la première fois, elle a pu découvrir le traditionnel format adopté par la WNBA avec les deux capitaines qui créent leur équipe. En 2024, lors de sa première participation, la Grande Ligue féminine avait opté pour un format opposant Team USA à une sélection WNBA. La saison dernière, la star du Fever avait eu l’occasion de choisir son effectif sans participer à la rencontre.

«C’était une expérience unique pour ma part parce que je n’avais pas vraiment joué dans un véritable All-Star Game», explique Caitlin Clark. «Lors de mon année rookie, c’était Team USA contre les All-Stars. Liv [Olivia Miles] est venue me voir et elle m’a dit qu’elle était nerveuse parce qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre et je lui ai dit que j’étais en quelque sorte dans le même bateau qu’elle.»