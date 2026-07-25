Quand Barack Obama rappelle à Caitlin Clark de ne pas perdre sa joie

Le All-Star Weekend WNBA a eu droit à un visiteur de prestige vendredi. Barack Obama s’est ainsi rendu au… Obama Presidential Center, où se déroulait l’entraînement des All-Stars, afin d’échanger avec les joueuses, de prendre quelques photos et de partager quelques mots d’encouragement.

L’un des moments les plus marquants de cette visite a concerné Caitlin Clark. Depuis son arrivée en WNBA en 2024, la superstar d’Indiana est soumise à une exposition médiatique considérable, accompagnée de débats qui la dépassent largement. Barack Obama a donc tenu à lui rappeler de ne pas perdre de vue l’essentiel.

« Tu es formidable, tu es fantastique. Ne laisse pas toutes ces bêtises te miner », lui a-t-il lancé. « J’ai toujours dit que j’avais eu la chance de ne devenir célèbre qu’à 45 ans. Toi, tu as l’âge de mes filles. Quand on est plongé aussi jeune dans tout ce bruit, il ne faut surtout pas perdre cette joie. Le basket reste le basket, tu es une joueuse de basket et tu traverses une très bonne période en ce moment. »

Touchée par cet échange, Caitlin Clark a demandé une photo à l’ancien président avant de revenir sur cette rencontre devant les journalistes.

« On se rappelle toujours pourquoi on joue. Moi, je joue parce que j’aime le basket et je n’ai pas perdu cette joie », a-t-elle expliqué. « Il y aura toujours des gens qui vous adorent et d’autres qui vous détestent. C’est la réalité lorsqu’on occupe une telle place. Entendre cela de sa part, c’était spécial. C’est aussi un bon rappel pour nous tous : traiter les autres avec respect et bienveillance. Je me souviendrai probablement de ce moment toute ma vie. »

Un soutien de longue date à la WNBA

Grand amateur de basket, au point d’organiser des matches à la Maison-Blanche, Barack Obama entretient depuis longtemps des liens étroits avec la WNBA. Durant sa présidence, il avait notamment reçu à plusieurs reprises les Lynx du Minnesota après leurs titres et reste un soutien affiché du basket féminin.

Avant de quitter les joueuses, il les a également remerciées pour leur engagement en dehors des parquets.

« Je sais que beaucoup d’entre vous s’investissent auprès des jeunes et cherchent à les inspirer. Je voulais simplement vous dire merci. »

L’ancien président des Etats-Unis a toutefois précisé qu’il ne pourrait pas assister au All-Star Game, en raison d’un engagement pris de longue date avec son épouse Michelle.