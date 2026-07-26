L’effet LeBron : les Sixers propulsés parmi les favoris pour le titre 2027

L’arrivée de LeBron James à Philadelphie a immédiatement rebattu les cartes en NBA. Au point de faire bondir les Sixers dans la hiérarchie des bookmakers, qui les placent désormais parmi les principaux prétendants au titre aux côtés des Knicks, tandis que le Thunder et les Spurs restent les deux équipes à battre.

Quelques heures après l’officialisation de son contrat de deux ans avec Philadelphie, les principaux bookmakers américains ont revu leurs projections pour le titre NBA 2027. Résultat : les Sixers figurent désormais parmi les quatre grands favoris de la ligue, derrière Oklahoma City et San Antonio, et au même niveau que New York.

Selon BetMGM, 23% des paris enregistrés depuis l’annonce du 24 juillet misent ainsi sur une victoire de Philadelphie dans la Conférence Est. Il s’agit du plus fort total parmi toutes les équipes.

Au début de l’intersaison, les Sixers n’étaient pourtant qu’un outsider, avec une cote de +6000 chez DraftKings pour décrocher le trophée Larry O’Brien. L’arrivée de Jaylen Brown avait déjà permis à Philadelphie de remonter à +2200, mais la signature de LeBron James a provoqué une nouvelle envolée.

Après être brièvement descendue à +600, la cote des Sixers s’est stabilisée autour de +900, à égalité avec celle des Knicks, soit la meilleure cote parmi les équipes de la Conférence Est.

Le Thunder et les Spurs toujours devant

Si LeBron James a complètement relancé les ambitions de Philadelphie, son arrivée n’a pas bouleversé l’ordre établi à l’échelle de la ligue. Les bookmakers continuent de faire du Thunder le principal favori au titre, juste devant les Spurs de Victor Wembanyama.

Même s’il a perdu plusieurs joueurs importants de sa rotation, notamment Aaron Wiggins, Isaiah Joe et Luguentz Dort, Oklahoma City s’appuie toujours sur son noyau champion emmené par Shai Gilgeous-Alexander.

San Antonio, finaliste surprise la saison passée, est de son côté attendu comme l’équipe capable de franchir un nouveau cap après ses énormes progrès. Derrière ce duo, Philadelphie et New York composent désormais le deuxième cercle des favoris, avec la perspective d’une affiche particulièrement relevée en finale de la Conférence Est.

Boston résiste, Miami recule

Les Celtics (+1300), malgré les critiques suscitées par le départ de Jaylen Brown, restent cinquièmes dans les projections des bookmakers.

Le Heat (+1800), en revanche, paie son échec dans le dossier LeBron James. Alors que Pat Riley rêvait d’associer son ancien « King » à Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, Miami voit désormais sa cote s’éloigner de celle des principaux favoris.

Plus loin, Denver, Toronto, porté par l’arrivée (en suspens) de Kawhi Leonard, Minnesota, Detroit et Cleveland forment un groupe très homogène. Les Lakers de Luka Doncic restent quant à eux attendus en playoffs malgré le départ de LeBron James, mais ils ne figurent plus parmi les prétendants les plus crédibles au titre.