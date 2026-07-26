Mario Hezonja toujours dans l’incertitude

L’attente autour de la décision de LeBron James a longtemps paralysé une partie du marché. Plusieurs franchises ont retardé leurs mouvements dans l’espoir de récupérer le « King », obligeant par ricochet certains joueurs encore disponibles à patienter.

C’est le cas de Mario Hezonja. Après une nouvelle saison réussie sous les couleurs du Real Madrid, l’ailier croate a informé ses dirigeants de son intention d’activer sa clause de sortie afin de tenter une nouvelle aventure en NBA.

Le club madrilène a d’ailleurs déjà anticipé son éventuel départ avec la signature de Timothé Luwawu-Cabarrot. Mais le retour de Mario Hezonja de l’autre côté de l’Atlantique prend davantage de temps que prévu, en partie parce que les principaux prétendants attendaient de connaître la destination de LeBron James.

Le quadruple MVP ayant finalement choisi Philadelphie, le marché devrait désormais pouvoir se décanter. Sans que cela garantisse pour autant une issue rapide au Croate.

Une option plus accessible que Jonathan Kuminga

D’après Shams Charania, les Cavs et les Warriors font partie des équipes intéressées par le 5e choix de la Draft 2015. Deux formations à la recherche de renforts sur les ailes après avoir échoué dans le dossier LeBron James.

Cleveland étudie toutefois plusieurs solutions, parmi lesquelles Jonathan Kuminga. Plus jeune et doté d’un potentiel supérieur, l’ailier congolais représente une cible plus ambitieuse, mais aussi beaucoup plus coûteuse et complexe à récupérer puisqu’un « sign-and-trade » devrait être mis en place.

Mario Hezonja apparaît donc comme une alternative plus accessible. Son expérience en NBA et en Euroleague pourrait séduire une équipe souhaitant immédiatement compléter sa rotation sans sacrifier d’importants atouts.

Le temps commence néanmoins à presser. Pour être libéré par le Real Madrid, le Croate doit fournir la preuve qu’il dispose d’un contrat garanti en NBA.

Les franchises américaines restent de leur côté prudentes. D’autant que la NBA veut éviter qu’un contrat non garanti ne serve uniquement à permettre à Mario Hezonja de quitter Madrid, avant qu’il ne soit coupé puis ne rejoigne quelques semaines plus tard un autre prétendant au titre en Euroleague.