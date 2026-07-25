Kevin Durant, conseiller de luxe de Dominique Malonga

À seulement 20 ans, Dominique Malonga va devenir la plus jeune joueuse de l’édition 2026 du WNBA All-Star Game. Remplaçante dans la « Team Coop », où figure également l’internationale tricolore Gabby Williams, la Française récolte les fruits de sa spectaculaire progression.

Après une saison rookie parfois compliquée, la poste 5 de Seattle a presque doublé ses principales statistiques, avec désormais 16.3 points et 8.5 rebonds de moyenne. Une montée en puissance à laquelle Kevin Durant n’est pas totalement étranger.

Les deux joueurs avaient eu l’occasion d’échanger et de travailler ensemble cet hiver, pendant la saison d’« Unrivaled ». L’ailier des Rockets était d’ailleurs aux premières loges lors du premier dunk de Dominique Malonga dans la ligue de 3×3.

Un modèle technique évident

Depuis, Kevin Durant a continué de conseiller l’intérieure française, notamment après un récent déplacement du Storm à Los Angeles. Avec leur taille, leur mobilité et leur capacité à s’éloigner du cercle, Dominique Malonga voit forcément des similitudes entre leurs profils.

« En fait, il m’a beaucoup aidée », a-t-elle expliqué. « On a passé un peu de temps ensemble à Unrivaled, puis récemment après mon match à Los Angeles. C’est quelqu’un qui adore vraiment le basket et qui veut transmettre son savoir aux autres, comme il le fait avec moi. »

Toujours aussi efficace près du cercle, la Française cherche désormais à développer son jeu extérieur, à commencer par son tir à 3-points. Dans ce domaine, difficile de trouver meilleur professeur que Kevin Durant.

« Il m’a donné tellement d’excellents conseils sur mon positionnement et mes appuis. J’ai vraiment pris à cœur tout ce qu’il m’a dit parce qu’on a, d’une certaine manière, le même profil : on est très grands, mais il possède un répertoire technique incroyable, et c’est exactement ce que je souhaite acquérir. C’est tout simplement génial de recevoir tous ces conseils de sa part. »

Une première étoile malgré les difficultés

Cette première sélection récompense également la capacité de Dominique Malonga à rebondir après un début de saison perturbé par une commotion cérébrale.

« C’est incroyable, je me sens vraiment privilégiée. Je ne m’y attendais même pas et j’ai été très surprise par cette distinction », a-t-elle confié depuis Chicago. « J’en suis très fière. Cela montre à quel point je travaille dur et mon implication. Ça a été très difficile pour moi au début de la saison, avec cette commotion qui m’a fait manquer des matchs. Quand je suis revenue, j’étais vraiment concentrée sur le fait de retrouver mon rythme, mes coéquipières et de recommencer à gagner. »

Même si Seattle occupe toujours la dernière place du classement, la Française reste convaincue par la direction prise par la franchise, qui poursuit sa reconstruction autour d’elle, Flau’jae Johnson, Awa Fam et Natisha Hiedeman.

« On savait où on voulait aller au moment de reconstruire et que cela ne se ferait pas en un jour », a-t-elle poursuivi. « Même si ça ne se reflète pas encore dans les résultats, le travail qu’on fournit chaque jour et l’identité qui s’en dégage montrent qu’on est sur la bonne voie. On a déjà donné un aperçu de ce dont on est capables et de ce qu’on peut devenir. »

Une progression collective encore à confirmer, mais Dominique Malonga, elle, a déjà franchi un cap. Avec Kevin Durant dans le rôle du consultant de luxe.