Mouhamadou Gueye va découvrir l’Europe avec Valence

L’aventure de Mouhamadou Gueye chez les Hornets n’aura finalement jamais vraiment commencé. Toujours officiellement sous contrat avec Charlotte, après le transfert de LaMelo Ball, l’ailier-fort de 28 ans va poursuivre sa carrière en Espagne puisque le Valencia Basket a officialisé son arrivée jusqu’au 30 juin 2027.

Sa situation contractuelle avec les Hornets doit encore être réglée, mais Mouhamadou Gueye s’apprête donc à découvrir le basket européen, après quatre saisons passées entre la NBA et la G-League.

Non-drafté en 2022 à sa sortie de Pittsburgh, Mouhamadou Gueye s’est progressivement forgé une solide réputation en G-League. Après des passages chez les Texas Legends, les Raptors 905 et le Capital City Go-Go, l’intérieur sort d’une saison convaincante avec les Windy City Bulls.

Une escale express à Charlotte

En 47 rencontres, il a tourné à 15 points, 7.5 rebonds et 1.8 passe décisive de moyenne. Des performances qui lui avaient permis de décrocher un contrat avec les Bulls en toute fin de saison régulière.

Mouhamadou Gueye avait alors profité des deux derniers matchs de Chicago pour cumuler 16 points, 6 rebonds et 6 passes en seulement 45 minutes de jeu. Son contrat non garanti avait ensuite été intégré au transfert impliquant notamment Naz Reid et LaMelo Ball, l’envoyant à Charlotte sans qu’il ne porte le maillot des Hornets.

À 28 ans, il rejoint l’une des meilleures formations européennes de la saison passée. Valence avait terminé à la deuxième place de la saison régulière d’Euroleague avant de s’incliner face au Real Madrid au Final Four.

Le club espagnol a toutefois perdu plusieurs joueurs importants cet été, parmi lesquels son meilleur marqueur Jean Montero, parti à l’Olympiakos, ainsi que le meneur Sergio De Larrea, drafté par les Mavericks. Mouhamadou Gueye devra donc rapidement trouver sa place dans un effectif largement remanié.

Mouhamadou Gueye Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 TOR 11 10:55 28.9 0.0 44.4 1.1 1.0 2.1 0.5 1.4 0.3 1.1 1.6 2.4 2025-26 CHI 2 22:30 54.5 20.0 75.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.5 0.5 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.