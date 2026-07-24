La Kobe 3 Low de retour pour le WNBA All-Star Game

Près de vingt ans après sa sortie, la Kobe 3 reste plus que jamais active sur le marché en 2026 ! Après avoir brillé fin 2025 avec dans sa version haute avec un coloris « Christmas », la troisième chaussure signature de Kobe Bryant a illuminé le mois de mai dernier en mode « Mambacita », version « Low » cette fois.

Là revoilà donc en force cet été avec l’arrivée de ce premier coloris « WNBA All-Star », en attendant un modèle « Atomic Pink » pour début août ! Ce coloris « WNBA All-Star » tombe à pic alors que le All-Star Game de la WNBA aura lieu ce samedi à l’United Center de Chicago avec notamment la présence des Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga.

Sa tige principalement rose est assortie d’une cage en TPU blanc aux motifs de losange et un embout également blanc. Le logo « Stealth » sur la languette et le « Swoosh » placé sur le talon ressortent également en blanc, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure blanche translucide.

La Kobe 3 Low Protro « WNBA All-Star » est à retrouver dès aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.