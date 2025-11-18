Matchs
La Kobe 3 Protro « Christmas » prépare les fêtes

Sneakers – La troisième chaussure signature de Kobe Bryant avec Nike sera au rendez-vous des fêtes de fin d'année avec ce coloris « glacé », entre blanc et bleu.

Le retour de la ligne Kobe était attendu pour cette fin d'année 2026, particulièrement après les succès de la Kobe 6 « Grinch » et « Reverse Grinch » aux couleurs de Noël. La marque à la virgule a choisi d'innover cette année en optant pour la Kobe 3 et en abandonnant les traditionnels coloris rouge et vert.

Cette Kobe 3 Protro « Christmas » passe en mode hiver avec son dégradé allant du bleu au blanc sur la tige, dont une bonne partie est recouverte d'une cage en TPU aux motifs de losange. Le logo « Stealth » est présent sur une plaque argentée au niveau d'une languette d'un bleu plus prononcé. On retrouve également un « Swoosh » en argent au niveau du talon. L'ensemble repose sur une semelle extérieure en bleu clair translucide.

Encore un peu de patience puisque la Kobe 3 Protro « Christmas » est annoncée pour le 11 décembre prochain. La paire sera notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

Par Romain Davesne
