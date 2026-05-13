La Kobe 3 Low Protro Mambacita arrive en France

Nike ne manque jamais une occasion de rendre hommage à la mémoire de Gigi Bryant au cours du mois de mai, le mois de naissance de la défunte fille de Kobe Bryant. La ligne « Mambacita » s’apprête ainsi étoffer sa collection avec la sortie à venir d’une Nike Kobe 3 Low Protro Mambacita. Celle-ci fait suite aux Kobe 4, 6 et 8 du même nom, sorties en 2022 et 2023.

Cette Kobe 3 garde le même ADN, avec une tige en noir et blanc assortie de cette empeigne blanche bien spécifique à la troisième chaussure signature de Kobe Bryant. L’ensemble est complété de finitions en doré, que ce soit le logo « Stealth » sur la languette où les mentions « Gigi » et « Zoom » sur le talon. A noter que son numéro 2 apparaît sur l’intérieur de la languette de la chaussure droite, également en doré. Le modèle sera vendu avec un pendentif doré sur lequel on peut lire « Mambacita », avec des motifs d’ailes d’ange et une auréole.

La Nike Kobe 3 Low Protro Mambacita sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 22 mai au prix de 190 euros. Comme à chaque événement du genre, les modèles devraient partir très vite.