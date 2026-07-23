Giannis Antetokounmpo espère jouer avec la Grèce en août

Maintenant que son avenir en NBA est enfin scellé et qu’il a été présenté officiellement par le Heat, Giannis Antetokounmpo espère pouvoir rapidement retrouver les terrains avec la sélection grecque.

Le double MVP aimerait porter les couleurs de son pays les 28 et 31 août prochains, face à l’Ukraine puis à l’Espagne, pour le début de la seconde phase des qualifications à la Coupe du monde 2027. Il n’avait pas pu participer à la précédente fenêtre internationale, marquée par deux défaites en Roumanie puis face au Portugal.

« Je n’ai pas été appelé », a-t-il rappelé dans un podcast local. « Nous pensions qu’affronter la Roumanie et le Portugal serait facile. Nous avons donc commis une erreur en les sous-estimant. Nous avons perdu les deux matchs et nous avons désormais deux rencontres cruciales qui nous attendent. »

« Mais si je suis convoqué, je serai très probablement présent. J’ai joué dans dix des douze tournois pour lesquels j’ai été appelé. Je crois que nous affrontons l’Espagne et l’Ukraine, donc si je suis convoqué et que tout le monde est présent, alors j’en serai également. Allons gagner ces matchs pour nous qualifier à la Coupe du monde. »

Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce s’est placée dans une situation délicate. Cinquième du groupe I, elle devra réaliser un parcours presque parfait lors de ses six prochains matchs pour décrocher son billet pour le Qatar.

Le « Greek Freak » regrette donc de ne pas avoir pu aider ses coéquipiers au début du mois. Une absence notamment liée aux assurances nécessaires pour autoriser les joueurs NBA à évoluer avec leur sélection.

« Peu de gens le savent, mais pour rejoindre sa sélection, il faut payer une assurance pour pouvoir jouer », a expliqué le nouvel ailier-fort de Miami. « Pour les joueurs NBA qui possèdent d’énormes contrats, si je vais en sélection et que je me blesse en disputant une compétition FIBA, l’assurance couvre mon contrat. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.