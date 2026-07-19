Giannis Antetokounmpo explique pourquoi il a laissé le numéro 34 à Milwaukee

Il n’y a pas que Bobby Portis qui va profiter de son arrivée à Miami pour changer de numéro sur son maillot. Puisque Pelle Larsson évolue avec son habituel numéro 9, Bobby Portis a choisi le 95.

Giannis Antetokounmpo a lui aussi marqué le coup en passant du 34 au 7. Lors de sa conférence de presse de présentation, jeudi, le nouvel ailier fort du Heat a expliqué les raisons de ce choix.

Non, ce n’est pas un hommage à Lamar Odom ni à Goran Dragic, anciens détenteurs du numéro 7 à Miami. L’idée est avant tout de laisser son ancien numéro à Milwaukee, avec toute l’histoire qui l’accompagne, notamment le titre remporté en 2021, cinquante ans après le premier sacre de la franchise.

« Je portais le numéro 34 parce que ma mère est née en 1963 et mon père en 1964. J’ai donc pris le trois et le quatre. Et si on additionne trois et quatre, cela fait sept. Ma mère est également née le 7 avril », a-t-il expliqué.

Mais la principale raison est surtout symbolique.

« J’ai l’impression que le 34 porte tellement de poids et d’histoire. Par respect pour la franchise qui m’a drafté et pour laquelle j’ai joué pendant 13 ans, j’ai voulu laisser ce numéro là-bas et essayer de tourner la page. »

La fin d’un chapitre, le début d’un autre

La franchise floridienne avait pourtant commencé à commercialiser des maillots floqués du numéro 34 dès le 6 juillet, à la fin du moratoire imposé par la NBA. Le Heat avait rapidement réagi en proposant d’échanger les maillots aux supporters qui les avaient déjà achetés ou commandés.

Giannis Antetokounmpo espère désormais écrire une nouvelle histoire avec son numéro 7.

« J’espère pouvoir laisser mon empreinte ici à Miami et rendre le numéro 7 aussi légendaire que le numéro 34. C’est une manière de tourner la page, mentalement et émotionnellement, en refermant le chapitre sur ce numéro, car il comptait beaucoup pour moi. »

Un changement qui semble déjà adopté par les supporters floridiens.

« Le numéro 7 me va bien. Il est frais, il est tout neuf. J’ai vu des enfants le porter dans la rue, alors j’ai hâte de vivre d’autres moments forts avec ce numéro. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.