Bobby Portis, déjà taillé pour la « Heat Culture »

Après Udonis Haslem, puis Jimmy Butler, il manquait peut-être un nouveau chien de garde à Miami. Un joueur capable de motiver et de recadrer ses coéquipiers dans les moments chauds, mais aussi de donner le ton par sa dureté, son agressivité et son intensité sur le terrain.

Arrivé dans le transfert de Giannis Antetokounmpo en provenance de Milwaukee, Bobby Portis possède tous les atouts pour remplir ce rôle. En plus de bénéficier d’un renfort de choix à l’intérieur derrière le tandem Antetokounmpo–Adebayo, Miami récupère ainsi un joueur au caractère bien trempé.

Un « guerrier » de plus

Présenté hier à l’occasion de sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs, l’intérieur de 31 ans a été couvert de louanges par le président Pat Riley et le coach Erik Spoelstra.

« J’ai toujours adoré son jeu », a déclaré Pat Riley. « C’est un sacré joueur et nous avons beaucoup de chance de l’avoir dans notre organisation. C’est en quelque sorte un de mes rêves et une de mes aspirations qui se réalisent. Bobby est un joueur de la vieille école. Il aurait pu jouer avec moi aux Knicks ou avec les Lakers. Son jeu transcende les époques. Je vois déjà un secteur intérieur imposant. J’ai hâte que le camp d’entraînement commence ».

Erik Spoelstra a pour sa part rendu hommage à un joueur qui a su accompagner l’évolution du basket, notamment en développant son tir extérieur. Bobby Portis a ainsi affiché 45,6 % de réussite à 3-points la saison dernière, sur 4,4 tentatives de moyenne par match.

Le technicien floridien a également appris à connaître l’homme avec Team USA lors de la Coupe du monde 2023.

« Bobby apporte une mentalité de battant et de la dimension physique. C’est aussi l’un des meilleurs intérieurs de la ligue au tir extérieur. C’est une menace dans la raquette, un rebondeur physique et il est plutôt bon sur les phases défensives de pick-and-roll. La polyvalence et la dureté étaient des qualités que nous recherchions en débutant l’intersaison. Nous avons pensé qu’il serait vraiment un excellent choix pour nous », a expliqué Erik Spoelstra.

« On dit qu’il faut s’adapter ou mourir dans cette ligue. Bobby s’est adapté. Son jeu convenait déjà au basket des précédentes époques, et c’est encore davantage le cas aujourd’hui ».

Un rôle déjà parfaitement maîtrisé

Comme l’a souligné Erik Spoelstra, les chants que les supporters des Bucks entonnaient à la gloire de Bobby Portis n’étaient pas le fruit du hasard. Ils récompensaient son dévouement, son énergie et son implication sous les couleurs de Milwaukee.

Toujours surmotivé, Bobby Portis rejoint en plus la franchise qu’il supportait durant son adolescence. Cet attachement au Heat lui avait même valu d’être chahuté sur les réseaux sociaux après sa Draft par Chicago, en 2015, lorsque d’anciens tweets favorables à Miami avaient ressurgi.

Il arrive également en connaissant précisément son rôle : celui de joker de luxe dans la rotation aux postes 4 et 5, derrière Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Un statut qu’il a parfaitement maîtrisé ces dernières saisons à Milwaukee.

« Dans cette ligue, il faut se trouver une place, un rôle qui te permette de rester dans l’équipe et de contribuer aux victoires. Quand je repense à ma carrière et à mon parcours, j’ai toujours réfléchi à ce que je savais faire et à l’endroit où je pouvais apporter quelque chose. Pour moi, cela a toujours été d’entrer en cours de match et de jouer le rôle de sixième homme », a-t-il rappelé. « Mon rôle est mon rôle. Je suis qui je suis ».

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 17:46 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16:19 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 22:30 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 CHI 22 24:08 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2018-19 WAS 28 27:26 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2019-20 NY 66 21:06 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 20:47 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28:10 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 25:58 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 24:29 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25:23 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9 2025-26 MIL 67 24:10 48.8 45.6 70.6 1.3 5.1 6.4 1.6 1.6 0.6 1.0 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.