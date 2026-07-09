Comme Giannis Antetokounmpo change de numéro, le Heat remplace les maillots déjà vendus

Quelques heures seulement après l’officialisation de son arrivée au Heat, Giannis Antetokounmpo a déjà surpris tout le monde en abandonnant son numéro 34. Dans un premier temps, Miami avait annoncé que sa nouvelle recrue conserverait ce numéro, porté durant ses treize saisons avec les Bucks.

Mais quelques heures après cette annonce, revirement de situation : Giannis Antetokounmpo a finalement choisi de porter le numéro 7 avec le Heat. On se souvient d’ailleurs que LeBron James avait aussi changé de numéro en arrivant à Miami.

Miami remplacera les maillots déjà vendus

Cette modification est intervenue alors que la franchise avait déjà commencé à commercialiser les maillots floqués du n°34 dès le 6 juillet, jour de la fin du moratoire imposé par la NBA. Face à cette situation, le Heat a vite réagi.

Les fans ayant commandé un maillot de Giannis n°34 recevront automatiquement un modèle floqué du n°7. Quant à ceux qui ont déjà acheté leur maillot en boutique, ils pourront l’échanger gratuitement contre la nouvelle version.

Du côté de Giannis Antetokounmpo, aucune explication n’a pour le moment été donnée quant à ce changement de numéro. Porté par Ray Allen jusqu’en 2014, le numéro 34 était pourtant disponible, mais peut-être que le « Greek Freak » a simplement voulu symboliser ce nouveau départ par un changement de numéro.

Un rookie contraint de céder son numéro

Ce changement a également eu des conséquences dans le vestiaire. Choisi au deuxième tour de la Draft, le rookie Ryan Conwell devait initialement porter le n°7. Il héritera finalement du n°4, après un coup de fil du responsable des équipements de l’équipe.

« En gros, il m’a appelé pour me dire : ‘Le patron veut ton numéro. Il va falloir que tu changes.’ » raconte le meneur/arrière. « C’est Giannis, il peut avoir tout ce qu’il veut. Moi, je viens juste d’arriver en NBA. J’ai encore énormément de chemin à parcourir pour atteindre son niveau. »

L’ancien meneur de Louisville explique que ses deux numéros préférés sont le 3 et le 7. Le premier est retiré à Miami en hommage à Dwyane Wade, tandis que le second appartient désormais à Giannis Antetokounmpo. Le rookie a donc opté pour le n°4.

« Au final, je suis surtout heureux d’avoir un numéro et de faire partie de cette équipe. Si Giannis veut le 7, il peut le prendre. Moi, je jouerai avec le numéro que le Heat me donnera. »

À noter que Bobby Portis va aussi changer de numéro, et qu’il portera le numéro 95 après avoir porté le 9 aux Bucks.