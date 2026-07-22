Maxime Lefèvre quitte les Wolves pour entraîner le Paris Basket

Le Paris Basketball continue de faire circuler les entraîneurs entre Paris et la NBA, cette fois dans le sens inverse. Après Tuomas Iisalo et Tiago Splitter, le club a choisi Maxime Lefèvre pour succéder à Julius Thomas.

À 39 ans, le Français va découvrir le rôle de « head coach », après sept saisons aux Wolves. Arrivé comme coordinateur vidéo en 2019, il a gravi les échelons jusqu’au poste d’assistant de Chris Finch.

« Il y a très peu d’opportunités pour lesquelles j’aurais quitté la NBA, et le Paris Basketball figurait tout en haut de cette liste », assure Maxime Lefèvre. « En très peu de temps, le club s’est imposé comme l’un des projets les plus enthousiasmants, innovants et ambitieux du basket européen. »

Chris Finch décrit « l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs » avec lesquels il a travaillé, capable de créer « des relations solides et de confiance ».

Pierric Poupet pour l’épauler

Pour faciliter son adaptation à la Betclic Élite et à l’Euroleague, Paris a fait de Pierric Poupet son bras droit. Non conservé par l’ASVEL, où Tony Parker lui a succédé, il apportera son expérience européenne.

« Dès que cette opportunité s’est concrétisée, le nom de Pierric s’est immédiatement imposé à moi », explique Maxime Lefèvre. « Il connaît le jeu sous toutes ses facettes. »

David Kahn assume ce pari. « Max est prêt à devenir head coach grâce à son intelligence, son humilité et sa capacité à créer des liens », affirme le président, fidèle à l’ADN audacieux du club de la capitale française.