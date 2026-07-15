Tiago Splitter mise sur l’expérience pour compléter son staff aux Bulls

Le staff de Tiago Splitter prend forme. D’après Mike Scotto de HoopsHype, les Bulls devraient prochainement officialiser les arrivées de Rex Kalamian, Jonah Herscu et Blake Ahearn comme assistants.

Depuis sa nomination, Tiago Splitter s’était surtout consacré à la préparation de l’équipe de Summer League. Le Brésilien avait lui-même dirigé les jeunes Bulls lors de leurs deux premières rencontres à Las Vegas, afin de commencer à installer ses principes de jeu.

Pour le troisième match, face aux Wizards, il avait toutefois cédé sa place sur le banc à Austin Dufault. Présent dans le staff de Billy Donovan, ce dernier devrait conserver un rôle la saison prochaine.

Ce devrait aussi être le cas de Wes Unseld Jr., aperçu régulièrement ces dernières semaines à l’Advocate Center. L’ancien entraîneur des Wizards apporterait ainsi une première dose d’expérience à un staff largement remodelé.

La recrue la plus expérimentée reste néanmoins Rex Kalamian. Âgé de 56 ans, l’ancien assistant de Doc Rivers à Milwaukee possède plus de vingt années d’expérience sur les bancs NBA.

Des assistants qui ont fait leurs gammes en G-League

Il est notamment passé par les Clippers, le Thunder, les Raptors, les Pistons, les Kings et les Nuggets. Au cours de sa carrière, il a travaillé auprès de Scott Brooks, Dwane Casey, Tyronn Lue ou encore Doc Rivers.

Jonah Herscu arrive de son côté après une saison à la tête du Rip City Remix, l’équipe de G-League affiliée aux Blazers. Portland a terminé l’exercice avec un bilan de 19 victoires pour 17 défaites.

Avant de devenir entraîneur principal en G-League, Jonah Herscu avait occupé pendant trois saisons un poste d’assistant chez les Blazers. Il n’a jamais travaillé directement avec Tiago Splitter, mais les deux hommes ont évolué dans la même franchise, ce qui a sans doute facilité leur rapprochement.

Enfin, Blake Ahearn devrait compléter le staff après plusieurs saisons aux Grizzlies. Ancien meneur aperçu brièvement au Heat, aux Spurs et au Jazz, il dispose aussi d’une expérience d’entraîneur principal en G-League.