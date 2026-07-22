Napheesa Collier de retour ce soir ?

Absente depuis près de dix mois à la suite d’une grave blessure à la cheville gauche, Napheesa Collier pourrait enfin retrouver les parquets ce mercredi.

La superstar des Minnesota Lynx est en effet annoncée « probable » pour la réception du Seattle Storm, dernier match de son équipe avant la trêve du All-Star Game.

Victime d’une déchirure de trois ligaments de la cheville gauche lors du Game 3 des demi-finales WNBA face au Mercury, en septembre dernier, l’ailière n’a plus rejoué depuis. Un coup d’arrêt brutal pour celle qui réalisait alors la meilleure saison de sa carrière, mais également pour des Lynx finalement éliminées à la surprise générale aux portes des Finals.

Superstar de la ligue et personnalité très influente du basket féminin, la championne olympique a subi deux opérations en quelques mois. Son indisponibilité avait initialement été estimée entre quatre et six mois.

Les Lynx au sommet sans elle

Ces problèmes aux chevilles constituent les premières blessures majeures de sa carrière. En 2022, Napheesa Collier avait déjà impressionné en revenant à la compétition seulement 74 jours après la naissance de son premier enfant, afin d’accompagner Sylvia Fowles pour la dernière saison de sa carrière.

Son entraîneuse Cheryl Reeve sait toutefois que le plus difficile sera peut-être de convaincre sa joueuse de reprendre progressivement.

« Elle ne veut pas perdre de temps pour retrouver son niveau. Elle ne veut pas de limitation de minutes et elle ne veut pas que les gens attendent moins d’elle que l’excellence. C’est précisément ce qui fait les très grandes joueuses », explique la coach des Lynx.

Même privées de leur leader, les Lynx ont largement dépassé les attentes depuis le début de la saison. Portées notamment par la très belle saison de la rookie Olivia Miles, elles affichent le meilleur bilan de la WNBA, avec 21 victoires pour seulement 6 défaites.