Napheesa Collier absente six mois ?

L’année 2026 ne pouvait pas plus mal débuter pour Napheesa Collier. Vice-présidente du syndicat des joueuses en WNBA, meilleure joueuse des Lynx et co-fondatrice de la ligue Unrivaled, dont la deuxième saison débute ce lundi, l’intérieure de 29 ans a révélé qu’elle allait devoir se faire opérer des deux chevilles dans les prochains jours !

Le timing peut surprendre, alors que sa blessure à la cheville date d’il y a plus de trois mois, survenue lors du Game 3 de la demi-finale des playoffs face au Mercury. En août, elle avait déjà subi une blessure à la cheville qui lui avait coûté trois semaines d’absence, et peut-être le titre de MVP de la saison régulière, finalement raflé par A’ja Wilson.

Objectif WNBA

Après avoir essayé de récupérer sans passer par la case opération pour disputer la deuxième saison de la ligue « Unrivaled », l’intérieure des Lynx nourrissait de bons espoirs il y a encore deux semaines, assurant via une conférence de presse sur Zoom qu’elle bossait dur pour revenir à 100% pour début janvier.

Après avoir consulté l’avis d’équipes médicales à Miami et Minnesota, la championne olympique a sans doute dû se rendre à l’évidence par la suite, et va donc subir la même opération que Khris Middleton lors de l’été 2024.

L’indisponibilité de Napheesa Collier a été estimée à entre quatre et six mois. Opéré en juillet 2024, Khris Middleton avait dû patienter près de cinq mois, revenant finalement mi-décembre 2024.

Si Napheesa Collier venait à observer le même calendrier, elle manquerait la préparation et une partie du début de la saison WNBA, si celle-ci venait à débuter à l’heure, vers la mi-mai. S’agissant de sa place au sein des Lunar Owls BC dans la ligue Unrivaled, c’est Temi Fagbenle (Golden State Valkyries) qui a été sélectionnée pour la remplacer.