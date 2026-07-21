Marine Fauthoux entre dans la lumière

Marine Fauthoux apprend à vitesse grand V. Signée par New York en tant que « development player » en début de saison, la meneuse tricolore, de retour d’une grave blessure au genou, avait d’abord pris le temps de retrouver ses sensations et de s’adapter à son nouvel environnement.

Après trois petites apparitions en Commissioner’s Cup début juin, tout s’est soudainement accéléré pour elle. Ce week-end, à Indiana, elle avait inscrit ses premiers points en carrière en WNBA face à Caitlin Clark, avec 4 points et 4 passes décisives en 15 minutes.

Cette nuit, en l’absence de Marine Johannès, touchée à la cheville, la Française a franchi une nouvelle étape.

Deux tirs à 3-points pour relancer New York

Dans une rencontre très mal engagée, alors que le Liberty était encore mené de 11 points à quatre minutes de la fin, Marine Fauthoux a fait basculer la dynamique.

La meneuse a inscrit deux tirs à 3-points, ses deux premiers en carrière dans la ligue, pour ramener New York dans la partie. Sabrina Ionescu s’est ensuite chargée de terminer le travail en prolongation et d’éviter au Liberty une cinquième défaite consécutive, sur le fil (99-98).

« Quand on perd plusieurs matchs de suite, tout semble plus difficile. On savait qu’à l’extérieur, on n’allait pas venir et gagner de 40 points, mais qu’il allait falloir se battre », a expliqué l’entraîneur Chris DeMarco.

Le technicien a également salué l’apport de son facteur X du soir. « C’est une compétitrice. Elle a déjà joué à un très haut niveau. C’est une gagnante et ses coéquipières ont confiance en elle. »

Un premier double-double

Avec 10 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et une interception en 27 minutes en sortie de banc, Marine Fauthoux a ainsi signé son premier double-double en WNBA. Une performance particulièrement notable pour une meneuse, qui a parfaitement saisi l’occasion offerte par l’absence de Marine Johannès.

Elle a surtout montré qu’elle pouvait avoir sa place dans la rotation d’un effectif particulièrement dense, notamment sur les postes extérieurs, où New York dispose également de Pauline Astier et Sabrina Ionescu.

Sa prestation offre donc une option supplémentaire à Chris DeMarco pour la suite de la saison.

« On a beaucoup de profondeur dans l’effectif et les rôles changent d’un match à l’autre. C’est le problème quand on a autant de bonnes joueuses, dont Marine Fauthoux : il n’y a qu’un certain nombre de minutes à partager », a-t-il poursuivi. « On a confiance en tout le monde et cela s’est vu ce soir, lorsqu’on a réussi à jouer ensemble pour aller chercher la victoire. »

New York n’est pas encore totalement sorti de sa mauvaise passe avant son dernier match face à Chicago, juste avant le All-Star Break. Mais ce succès arraché dans des conditions difficiles a rappelé la force collective du Liberty.

« Que ce soit Sabrina Ionescu ou Marine Fauthoux qui sorte du banc, on veut continuer à encourager nos partenaires, en gardant à l’esprit qu’elles ne sont pas là par hasard et que nous avons confiance en elles », a rappelé Breanna Stewart. « On sera toujours derrière elles, dans la victoire comme dans la défaite. »