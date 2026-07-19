À 3-points, Noah Penda s’ouvre de nouvelles perspectives

Le Magic n’avait pas besoin d’en voir davantage. Après trois rencontres convaincantes, Noah Penda a été laissé au repos pour la dernière sortie d’Orlando face à Boston. Sa deuxième Summer League s’est donc achevée avec 15 points, 6.7 rebonds, 3.3 passes, 1.7 interception et 2.7 contres de moyenne, à 56% au tir et 47.1% à 3-points.

Des chiffres qui confirment que l’ancien Manceau a transformé l’essai à Las Vegas. Déjà apprécié pour son énergie et sa capacité à défendre sur plusieurs postes, il devait surtout mettre en avant son jeu offensif.

« Cette Summer League a été formidable. C’est un bon moyen de sentir les attentes des coachs pour la saison prochaine et de mesurer les progrès ainsi que les résultats du travail effectué cet été », explique-t-il. « J’ai beaucoup travaillé et les résultats sont là. C’est encourageant et cela me pousse à continuer le reste de l’été. »

Dès son premier match, Noah Penda avait frappé fort avec 23 points et cinq tirs primés face aux Hornets. Il avait ensuite rappelé contre le Heat qu’il pouvait peser sans briller offensivement, avec notamment un contre décisif.

« La défense restera la première chose »

« Le tir, évidemment, et le fait de pouvoir écarter le jeu pour mes coéquipiers », répond-il lorsqu’on lui demande son principal axe de progrès en vue de sa saison sophomore. « C’était déjà un point important l’an dernier. J’ai aussi travaillé sur mon corps, pour m’affiner et retrouver de meilleures sensations. »

Son coéquipier Jase Richardson constate surtout un changement d’attitude : « Sa confiance grandit. En défense, il sait qu’il peut défendre sur n’importe qui. En attaque, la confiance qu’il possède désormais dans son tir et ses drives est très importante pour lui. »

Le Français ne compte pourtant pas abandonner ce qui lui a permis de disputer 59 rencontres durant sa saison rookie. « La défense restera toujours la première chose à laquelle on pense quand on parle de Noah Penda », prévient-il. « En deuxième année, il faut prendre les bonnes décisions, effacer tout ce qui est considéré comme des erreurs de rookie et montrer davantage de progression et de maîtrise. »

Avec son activité défensive accompagnée d’une menace extérieure crédible, Noah Penda a élargi sa palette. Il lui reste à confirmer ces progrès jusqu’au camp d’entraînement pour gagner la confiance du nouveau staff d’Orlando.

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.