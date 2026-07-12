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Noah Penda fait parler sa défense contre le Heat

Publié le 12/07/2026 à 15:13 Twitter Facebook

Summer League – Moins en vue offensivement que lors de sa première sortie, le Français a pesé autrement dans la victoire d’Orlando contre Miami, avec notamment un contre ultra décisif.

Noah PendaAprès avoir inscrit 23 points face aux Hornets, Noah Penda n’a pas eu besoin de reproduire la même démonstration offensive pour se rendre utile. Dans la victoire d’Orlando contre Miami, le Français a compilé 12 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres en 29 minutes, malgré 6 ballons perdus.

Surtout, il a signé l’une des actions importantes de la fin de match. À 91-88, alors que Vladislav Goldin pensait conclure près du cercle, Noah Penda a surgi pour repousser sa tentative.

« C’est un contre énorme de Noah », a ainsi apprécié Jase Richardson. « Je l’ai vu arriver pour nettoyer derrière. C’était impressionnant. On avait besoin de ce stop. »

Une action qui résume le profil de l’ancien Manceau. Limité à 2/6 aux tirs, dont 1/4 de loin, il a trouvé d’autres moyens de peser, par son activité au rebond, sa présence sur les lignes de passe et sa capacité à protéger le cercle.

« La régularité est la clé pour rester dans la ligue et avoir une longue carrière », expliquait-il avant d’aborder cette deuxième Summer League. « Il faut effacer les petites erreurs de rookie, puis simplement jouer son jeu. »

Ses six pertes de balle rappellent qu’il reste des choses à corriger. Mais après avoir affiché ses progrès au tir, Noah Penda s’est cette fois distingué en défense. De quoi le faire rentrer dans les petits papiers de son prochain coach ?

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