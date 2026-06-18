Sean Sweeney commence à façonner son staff au Magic

Selon plusieurs sources, comme Hoopshype et l’Orlando Sentinel, Sean Sweeney a choisi ses trois premiers assistants : DJ Bakker, Mfon Udofia et Riley Crean. D’autres recrutements devraient suivre dans les prochaines semaines et on devrait connaître rapidement le nom de son premier assistant.

Âgé de 43 ans, DJ Bakker arrive en provenance des Hornets, où il occupait un double rôle d’assistant de Charles Lee et de coach principal du Greensboro Swarm en G-League. Sean Sweeney le connaît bien puisqu’ils ont travaillé ensemble aux Pistons entre 2018 et 2021 sous les ordres de Dwane Casey.

Le technicien possède également un passé à Orlando. Lors de la saison 2013-14, il avait été scout pour le Magic sous la direction de Jacque Vaughn.

Un ancien coach du Nigeria

Deuxième recrue de Sweeney, Mfon Udofia s’est fait un nom en G-League. À 35 ans, il dirigeait depuis trois saisons les Long Island Nets, affiliés aux Brooklyn Nets. Avant cela, il a accumulé les expériences sur plusieurs bancs de G-League, avec les Ontario Clippers, les Capital City Go-Go, les College Park Skyhawks et les Erie BayHawks.

Mfon Udofia apporte également une dimension internationale puisqu’il a dirigé la sélection nigériane lors des qualifications de l’AfroBasket 2021 et occupé un poste d’assistant avec le Nigeria lors de la Coupe du monde 2019.

Enfin, le plus jeune membre de cette première vague de recrutements est Riley Crean. À seulement 27 ans, il était coordinateur vidéo des Mavericks cette saison. Fils de l’ancien coach universitaire Tom Crean, il a travaillé trois saisons aux côtés de Sean Sweeney à Dallas sous les ordres de Jason Kidd, entre 2022 et 2025.