Seth Curry espère poursuivre avec les Warriors

L’expérience a été trop courte pour qu’il ait envie d’en rester là. Arrivé aux Warriors en décembre, Seth Curry n’a pourtant disputé que dix rencontres, dont seulement trois avec son frère.

Désormais « free agent », l’arrière de 35 ans est ouvert à un retour. « Absolument », a-t-il répondu à NBC Sports Bay Area. « Je n’ai pas pu faire tout ce que je voulais sur le terrain, mais j’ai beaucoup d’affection pour cette organisation et ses supporters. C’est une franchise de première classe. Ce que j’ai vécu a été décevant. »

Encore en pleine phase de récupération, Seth Curry veut ainsi prendre son temps afin de retrouver son meilleur niveau. « J’essaie de retrouver une santé parfaite et de voir ce qui se passe en juillet et en août. À ce stade de ma carrière, je cherche surtout la situation idéale. »

Malgré un échantillon réduit, il avait inscrit 14 points à 6/7 au tir pour ses débuts, pour finir à 12/25 de loin.

À bientôt 36 ans, il avance désormais saison après saison. « Mon objectif était de jouer dix ans et j’en suis à treize. Je suis heureux de ce que j’ai accompli. Quand les blessures commencent à arriver, c’est difficile. On verra ce qui se passe dans les prochains mois » conclut ainsi le frère de Steph, avec lequel il voudrait donc continuer d’évoluer.

Néanmoins, le shooteur devra sans doute patienter, puisqu’il n’est absolument pas la priorité de Golden State…

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CLE 1 9:00 33.3 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 MEM 1 4:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHO 2 4:00 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 15:44 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 31:01 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 18:54 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 24:38 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHI 57 28:44 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 BKN 19 29:57 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2021-22 PHI 45 34:48 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2022-23 BKN 61 19:51 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 DAL 36 12:42 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 CHA 8 19:53 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 15:37 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5 2025-26 GS 10 13:18 49.0 48.0 91.7 0.4 0.8 1.2 1.0 0.7 0.3 0.2 0.0 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.