Une soirée inoubliable pour Seth et Stephen Curry

Même s’ils s’étaient déjà croisés sur les terrains, jamais Seth et Stephen Curry ne s’étaient retrouvés ensemble, sous le même maillot, dans une rencontre NBA. C’est ce qui est arrivé cette nuit dans la rencontre face aux Rockets. Plus précisément dans le 2e quart-temps.

« C’était unique ! », a reconnu Steph. « On a tous les deux vécu une année très difficile. Honnêtement, lui encore plus que moi avec les blessures. Je plaisantais en nous appelant les “Rehab Brothers”, parce que ça a été comme ça toute l’année. Mais vivre ce moment en sortie de temps-mort et parler de nos matchup, ça m’a rappelé Charlotte Christian High School. Mon année de terminale, sa seconde, c’était la dernière fois qu’on avait joué ensemble dans un vrai match. Je sais qu’il était dans notre effectif de training camp en 2013, mais c’était la dernière fois qu’on avait réellement joué ensemble. »

Après les Splash Brothers, place aux Rehab Brothers

Eh oui, il fallait remonter au lycée pour les voir sous le même maillot, dans un même match. En revanche, deux frères qui évoluent dans la même équipe, ça n’a rien d’extraordinaire puisque le New York Times a dénombré 40 fratries dans l’histoire de la NBA, comme récemment les frères Antetokounmpo, Lopez, Mobley ou Holiday.

« C’est un rêve qui devient réalité », enchaîne Seth. « On a joué l’un contre l’autre pendant un moment. Être sur le même parquet en tant que coéquipiers, c’est une dynamique différente, et je suis sûr que tout le monde regardait sur la côte Est… Notre mère était là-bas à prendre des photos en cachette pendant qu’on s’échauffait tous les deux dans le couloir. Elle était vraiment enthousiaste. »

Deux maillots à encadrer

Steph confirme que Sonya Curry attendait ce moment depuis tellement de semaines… Peut-être même des années.

« Elle n’a probablement plus de mémoire sur son téléphone vu toutes les photos et les vidéos qu’elle a prises. C’était vraiment un rêve devenu réalité » répète Stephen, qui a donné son maillot à son… frère ! «Quand je suis sorti du vestiaire tout à l’heure et Seth était très sérieux à propos de récupérer ce maillot. Je sais qu’il en prendra soin. »

Seth a prévu d’encadrer le sien et celui de son frère. « Je me suis assuré de l’avoir tout de suite et je vais garder ça dans un cadre pour toujours… J’y avais déjà pensé, et ce matin, je suis allé voir Eric Housen (vice-président des Warriors). Je l’ai prévenu que dès le match terminé, j’allais récupérer les deux maillots. »