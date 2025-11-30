Seth Curry attendu dès lundi à Golden State

Mi-octobre, les Warriors se séparaient temporairement de Seth Curry, après sa participation au « training camp ». Arrivé avec un contrat non garanti, il payait là la situation salariale délicate de Golden State, coincé sous le « second apron » de la « luxury tax » et qui ne pouvait donc pas se permettre de signer un 15e joueur avec un contrat standard.

Pour autant, la porte n’était pas fermée pour le frère cadet de Stephen Curry et, maintenant que de la marge budgétaire a pu être créée, ESPN annonce qu’il revient à San Francisco jusqu’à la fin de la saison. Pour la première fois de sa carrière, il portera ainsi le même maillot que son grand frère en match officiel.

« J’avais déjà dit à plusieurs reprises par le passé que je ne voulais pas être dans la même équipe que lui, que je voulais tracer mon propre chemin. Mais je suis à l’aise d’être ici maintenant et, clairement, tout le monde est enthousiaste, donc je le suis aussi » rappelait-il après sa signature, début octobre.

La saison dernière, Seth Curry évoluait chez les Hornets et il y avait confirmé son impressionnante adresse à 3-points : 45.6% ! Aucun autre joueur n’avait fait mieux et sa présence sur le parquet permettra d’étirer le jeu au maximum, pour son frère Stephen (une fois celui-ci revenu de blessure) mais aussi pour Jimmy Butler, Jonathan Kuminga ou encore Draymond Green.

Les Warriors, 8e à l’Ouest (11-10), étaient déjà armés au niveau du « spacing », mais l’arrivée de l’arrière de 30 ans apportera une solution de plus à Steve Kerr en sortie de banc.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.5 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 16 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.