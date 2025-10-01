Les Warriors vont bien réunir les frères Curry

Dans la foulée de l'annonce de la re-signature de Jonathan Kuminga, ESPN ajoute que Seth Curry est également recruté par les Warriors, pour une durée d'un an. Cela signifie que, pour la première fois de sa carrière, il devrait porter le même maillot que son grand frère, Stephen !

La rumeur courait déjà depuis plusieurs jours, mais voilà donc l'officialisation. En revanche, Marc Stein précise que l'arrière de 35 ans va d'abord signer un contrat qui lui permettra uniquement de participer au « training camp » de Golden State. C'est ce que laissait entendre ESPN un peu plus tôt, et il sera ensuite coupé. Pour mieux être récupéré mi-novembre, quand la franchise aura le droit de le re-signer financièrement.

Le meilleur shooteur à 3-points de la NBA !

La saison dernière, Seth Curry évoluait chez les Hornets et il y avait confirmé son impressionnante adresse à 3-points : 45.6% ! Aucun autre joueur n'avait fait mieux et sa présence sur le parquet permettra d'étirer le jeu au maximum, pour son frère et aussi pour Jimmy Butler (voire pour Jonathan Kuminga).

Pour rappel, les frères Curry n'ont jamais joué ensemble en match officiel. En 2013, Seth Curry avait pourtant été invité au camp des Warriors, disputant même des rencontres de pré-saison, mais il avait fini par être libéré. Lançant pour de bon sa carrière deux ans plus tard, chez les Kings puis surtout chez les Mavericks.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.5 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 16 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.