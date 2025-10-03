Seth Curry avoue que c’est étrange de s’entraîner avec Stephen

Seth Curry aura donc attendu d'avoir 35 ans pour jouer sous les mêmes couleurs que son grand frère. Pour l'instant, ce n'est qu'à l'entraînement, et il lui faudra attendre novembre pour que son contrat d'un an soit effectif, mais le meilleur shooteur à 3-points de la NBA était prêt à vivre cette expérience.

“J’avais dit à plusieurs reprises par le passé que je ne voulais pas être dans la même équipe, que je voulais tracer mon propre chemin. Mais je suis à l’aise d’être ici maintenant, et clairement tout le monde est enthousiaste, et je le suis aussi” a rappelé Seth Curry, avant d'évoquer les premiers un-contre-un face à son frère. “C'est un peu étrange mais c'est l'entraînement, et on essaie de se préparer, l'un et l'autre, pour les matches”.

Une situation qui va aussi profiter à leurs proches puisqu'ils n'auront plus à zapper d'un match à l'autre pour suivre les performances de chacun. “Au lieu de regarder plusieurs matches, ce sera plus facile avec un seul match à regarder” confirme Seth. “Tout le monde est content de cette situation, à part peut-être mon père qui ne voulait pas que je quitte Charlotte.”

Stephen Curry ne lâchera pas son numéro 30

Si les Warriors ont recruté Seth, c'est pour ses qualités de shooteurs. C'était le numéro 1 à 3-points la saison passée, et il tourne en carrière à 43.3%. Avec Stephen Curry et Buddy Hield, l'équipe était déjà bien armée dans cet exercice, et l'arrivée de Seth apportera davantage de solutions en sortie de banc pour écarter le jeu.

“Seth est vraiment un bon joueur. C'est l'un des meilleurs shooteurs de la NBA, et il va nous aider à gagner des matches” assure Steve Kerr, tandis que sa recrue se sent déjà comme chez lui. “Ces seize dernières années, j'ai dû regarder 95% des matches des Warriors. Je connais leur style, et je sais comment ils jouent… Comme Steph est ici depuis longtemps, j'ai l'impression d'être déjà comme chez moi”.

Ce qui va le changer, au final, c'est qu'il va abandonner son numéro 30, déjà porté par son frère… “J'ai essayé de lui acheter, mais il m'a dit qu'il avait déjà assez d'argent ! Et puis, je pense que la NBA n'aurait pas été d'accord…”